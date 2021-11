Cina: ministero degli Esteri, Ue non mandi "messaggi sbagliati" a Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esorta l'Unione europea a non inviare "messaggi sbagliati" alle forze separatiste a Taiwan, pena il rischio di danneggiare le relazioni con Pechino. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, nel corso della conferenza stampa convocata oggi. Bruxelles dovrebbe "correggere i propri errori", ha detto il portavoce, riaffermando la sovranità cinese su Taipei. Le osservazioni giungono nel secondo giorno della visita ufficiale che sette delegati della Commissione speciale del Parlamento europeo sulle interferenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, compresa la disinformazione (Inge) hanno effettuato a Taiwan. Durante la loro permanenza sull'isola, i parlamentari discuteranno con vertici politici ed esperti locali temi quali la tutela della libertà d'informazione e le ingerenze esterne negli affari di Taipei. Nella giornata di oggi, 4 novembre, la delegazione ha incontrato il primo ministro taiwanese, Su Tseng-chang, il quale ha definito la relazione Taipei-Bruxelles "sempre più solida". Le parti "sono legate dal rispetto per la democrazia e per i diritti umani", ha proseguito, ringraziando l'Unione europea per le donazioni di dispositivi sanitari durante la pandemia di Covid-19 e per aver promosso la partecipazione dell'isola nell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Nell'ambito dell'incontro, l'eurodeputato francese Raphael Glucksmann, a capo della delegazione, ha ribadito che "Taiwan è in cima all'agenda di Bruxelles" e che il Paese è un "esempio di democrazia a livello globale".(Cip)