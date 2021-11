Roma: Rossi (Ugl), buon lavoro ai nuovi assessori, ci aspettiamo discontinuità e concertazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'Ugl di Roma sinceri auguri di buon lavoro agli assessori scelti dal neoeletto sindaco Roberto Gualtieri. Oltre che nei programmi, ci aspettiamo dalla nuova Giunta una netta discontinuità con il passato anche nella stabilità della squadra, qualità fondamentale per amministrare una città e negli ultimi anni è mancata a Roma tra cambi di assessori e defezioni". Lo dichiara, in una nota, Ermenegildo Rossi, segretario Ugl di Roma e Provincia che continua. "Da sottolineare, inoltre, il fatto che il nuovo sindaco Gualtieri ha deciso di tenere per sé 9 deleghe, scelta che lo investe ancora di più di responsabilità in questo momento delicato per la Capitale. Come già detto in passato, crediamo che per la ripartenza di Roma sia fondamentale tornare alla concertazione con le parti sociali e speriamo che la nuova Giunta operi in questa direzione", conclude.(Com)