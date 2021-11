Egitto: firmato un accordo con società greca per creare una fabbrica di vernici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di industrie chimiche di Eliopoli, affiliata al ministero egiziano per le Forniture militari ha firmato un accordo con le società egiziane "Kriazor" e la greca "Nanovos", per cooperare nella produzione di vernici all'acqua e a base di resina, oltre alla produzione di formulazioni di vernici intelligenti utilizzando le nanotecnologie. Da parte Sua, Loannis Arampatzis, fondatore e presidente del consiglio di amministrazione di "Nanovos", ha annunciato che questa cooperazione congiunta contribuirà alla creazione della prima fabbrica in Medio Oriente e in Africa che utilizza la nanotecnologia nella produzione di varie vernici. Alla firma dell'accordo hanno partecipato Mohamed Ahmed Morsi, ministro di Stato per la produzione militare egiziana, e Nikolaos Garilidis, ambasciatore greco in Egitto.(Cae)