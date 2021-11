Cop26: Lagarde (Bce), conferenza è opportunità vitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Cop26, in corso a Glasgow, è "un'opportunità vitale per impostare un chiaro precorso verso un mondo a zero emissioni di carbonio". È quanto dichiarato dalla presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, come comunica l'Eurotower su Twitter. Lagarde ha aggiunto che, "mentre la strada per arrivare" alla neutralità climatica "può sembrare ardua, chiari segnali la suddivideranno in fasi più gestibili". La transizione verso un mondo senza carbonio è, infatti, "l'unica via per assicurare un futuro più radioso per l'umanità". Il percorso verso tale meta è suddiviso in più fasi. In primo luogo, ha evidenziato Lagarde, "prezzi delle emissioni di carbonio che ne riflettano pienamente l'impatto sulla società, come ancora non è". Le istituzioni finanziarie devono poi "delineare i loro piani per adattarsi a un mondo senza emissioni di carbonio, dato il loro importante ruolo nella transizione" ecologica.