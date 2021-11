Reddito cittadinanza: Cgil Lombardia, non si scambino discriminazioni con frodi e illeciti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La stampa in questi giorni sta riportando la conclusione di una serie di indagini finalizzate a individuare beneficiari del reddito di cittadinanza che non ne avevano diritto. Tra questi si mescolano percettori con macchine di lusso in garage, altri con precedenti penali ostativi ma anche cittadini stranieri privi del requisito dei 10 anni di residenza nel territorio nazionale, di cui gli ultimi due consecutivi e/o del permesso di soggiorno di lungo periodo”. Lo dichiara in una nota la Cgil Lombardia commentando gli utlimi fatti di cronaca rigaurdanti i percettori del reddito di cittadinanza. Il sindacato confederale sottolinea: “Una confusione che non si dovrebbe fare, a maggior ragione parlando di una misura che ha lo scopo di contrastare la povertà. A livello nazionale il 5 per cento dei percettori di rdc è cittadino straniero comunitario e il 9 per cento non comunitario con permesso di soggiorno. In Lombardia, dove il rischio di povertà è più alto fra i non italiani, oltre un quarto dei beneficiari del reddito presi in carico dai navigator è di cittadinanza straniera”. “Lo stato di bisogno – prosegue la nota - non si misura con la residenza protratta nel tempo o con il possesso di un particolare permesso di soggiorno, rilasciato, è bene sottolinearlo, a chi ha maturato un certo inserimento socio-economico-lavorativo in Italia. Se la norma ha come scopo quello di rispondere a situazioni di povertà e a chi necessita di sostegno per il reinserimento lavorativo e per raggiungere una propria autonomia economica, condizionare l’accesso al requisito della anzianità di residenza e del permesso di soggiorno di lungo periodo prefigura forme di discriminazioni indirette nei confronti dei cittadini non italiani che da tempo chiediamo siano rimosse. Non scambiamo quindi le discriminazioni con le frodi e gli illeciti”. “Nei prossimi giorni – conclude la Cgil - la corte costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi rispetto al carattere discriminatorio della legge che ha istituito il reddito di cittadinanza, proprio su questi aspetti. Anche il comitato per la valutazione del reddito di cittadinanza presieduto da Chiara Saraceno ha sollecitato il governo a riformare la misura in questo senso. Ci aspettiamo che le soluzioni siano all’altezza dei problemi delle persone anziché delle posizioni ideologiche che su questo strumento continuano a occupare interamente il dibattito pubblico”. (Com)