Covid: Locatelli (Cts), in Italia minor circolazione virale, ma non abbassare guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi è evidentemente un incremento di circolazione virale, che in molti Paesi europei ha assunto dei numeri e ha avuto un impatto sui servizi sanitari decisamente importante. Fortunatamente la situazione italiana è significativamente più favorevole, e tutto questo è dovuto all’alta percentuale di soggetti che si sono vaccinati e al mantenimento di tutte quelle misure di protezione non farmacologica, l’uso delle mascherine su tutte piuttosto che il distanziamento interpersonale. Questo però non ci deve far abbassare la guardia, dobbiamo assolutamente stare molto attenti e quanto si è verificato nei giorni scorsi in Friuli presenta un chiaro indicatore di quanto mettiamo davvero niente per passare da una situazione favorevole a una che, invece, può destare qualche allarme". Lo ha detto a "Buongiorno" su Sky Tg24 il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (Cts), Franco Locatelli. (Rin)