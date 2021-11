Ocse: a settembre inflazione a +4,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione nell'area dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) a settembre è aumentata al 4,6 per cento su base annua, dopo aver registrato un rialzo del 4,3 per cento ad agosto e dell'1,6 per cento a settembre del 2020. Lo ha reso noto l'Ocse con una nota. Significativo l'aumento dell'Italia, dove l'inflazione è passata dal 2 per cento di agosto al 2,5 per cento di settembre. Il dato è progredito anche in Francia (dall'1,9 per cento al 2,2 per cento), in Germania (dal 3,9 per cento al 4,1 per cento), in Spagna (dal 3,3 al 4 per cento) e negli Stati Uniti (dal 5,3 per cento al 4,4 per cento).(Frp)