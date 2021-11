Rifiuti: presidente Municipio Roma VIII, in corso pulizia straordinaria del quadrante Ostiense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In corso su circonvallazione Ostiense il piano straordinario di pulizie integrato disposto dal sindaco Gualtieri organizzato in coordinamento con il Servizio giardini, l'Ama e il Dipartimento Lavori pubblici". Così, in una nota, Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII. "Abbiamo supervisionato assieme al sindaco - aggiunge - i lavori di pulizia straordinaria che stanno andando avanti su tutta circonvallazione Ostiense e interesseranno anche la via Ostiense. Un lavoro necessario con un dispiego di forze straordinario per pulire la città e prevenire problemi di allagamento e di interdizione di un raccordo strategico per il quadrante e per la città". (segue) (Com)