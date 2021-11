Rifiuti: presidente Municipio Roma VIII, in corso pulizia straordinaria del quadrante Ostiense (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un particolare ringraziamento - prosegue ancora Ciaccheri - va agli operatori del Servizio giardini, di Ama, del Dipartimento Lavori pubblici e delle ditte che stanno lavorando in questa giornata importante sul campo, a tutto il personale della Polizia Locale che sta permettendo la migliore esecuzione dei lavori e alle associazioni di volontariato della Protezione civile municipale che stanno coadiuvando gli sforzi in campo. Un segnale importante per tutto il quadrante e per l'intero VIII Municipio che preannuncia il programma di pulizia straordinaria disposto dal sindaco Gualtieri che porterà avanti nelle prossime settimane su tutta la città e su tutto il nostro territorio", conclude. (Com)