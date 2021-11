Cultura: Franceschini, recupero villa Ambrogiana è progetto nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Villa dell'Ambrogiana è un luogo splendido. E' evidente che serve un progetto di recupero nazionale sia per la dimensione della villa sia per le risorse che saranno necessarie. Il Ministero è presente e lavorerà insieme al Comune e alla Regione per raccogliere le energie e i fondi per recuperare questa villa Medicea e trasformarla in un attrattore unico per tutto il Paese. Lo ha detto il Ministro della Cultura Dario Franceschini, in occasione di una visita alla Villa dell'Ambrogiana a Montelupo Fiorentino (Firenze), ex ospedale psichiatrico giudiziario e oggi a disposizione del Demanio. Sito che copre un'area di circa 60 mila metri quadri, collocata nella confluenza dei fiumi Arno e Pesa tra Firenze e Livorno. Unica villa Medicea con approdo fluviale. "C'è una bella idea di collaborazione con gli Uffizi per riportare qui una parte delle opere che sono nei loro depositi e che precedentemente erano in questa villa. La valorizzazione di un sito come la villa dell'Ambrogiana rafforzerebbe tutto il territorio circostante e in prospettiva anche l'idea di un circuito delle ville Medicee, come quello dei Castelli della Loira, rientrerebbe perfettamente nell'idea di diffondere i flussi turistici in tutto il Paese, decongestionando le città d'arte", ha concluso il ministro. (Rin)