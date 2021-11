Green pass: Locatelli (Cts), ancora nessuna decisione su proroga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si è ancora ragionato su una data precisa di estensione" del green pass, "però ritengo che in questo momento una sospensione non sia neanche considerabile sia per i numeri che ancora esistono, sia anche per una condizione climatica che certo non favorisce un’ulteriore riduzione della circolazione virale. Sappiamo tutti che i mesi freddi dell’autunno/inverno favoriscono le infezioni respiratorie". Lo ha detto a "Buongiorno" su Sky Tg24 il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (Cts), Franco Locatelli, rispondendo alla domanda se si stia ragionando ad una proroga della certificazione verde, magari al giugno del prossimo anno. "Direi proprio di no - ha sottolineato -, non esistono le condizioni" per una sospensione del green pass.(Rin)