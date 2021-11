Sanità: Bozzi (Cisl), serve sforzo straordinario, basta divario tra pubblico e privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi chiediamo” alla Regione Lazio “uno sforzo straordinario per la spesa derivante dai denari del Pnrr e di una concertazione ovviamente su questi aspetti che riesca a coniugare gli interessi dei lavoratori, dei cittadini e degli utenti in generale della sanità del Lazio”. Lo ha detto Luca Bozzi segretario regionale Cisl Lazio, che ha preso parte agli attivi unitari regionali di Cgil, Cisl e Uil per rilanciare la sanità pubblica nel Lazio. “Il Covid ha dimostrato che la situazione del personale nella sanità del Lazio è fortemente carente, che questa deve essere in poco tempo recuperata e che soprattutto non ci debbano essere più distinzioni tra lavoratori della sanità privata e pubblica in senso di contrattazione”, ha aggiunto Bozzi. (segue) (Rer)