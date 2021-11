Sanità: Civica (Uil), rilancio solo con investimenti e assunzioni, Pnrr può aiutare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Regione Lazio chiediamo “Investimenti. Investimenti in strutture ma anche e soprattutto in personale che è la carenza più grande del momento, quella di medici, infermieri, personale sanitario”. Lo ha detto il segretario della Uil del Lazio Alberto Civica che ha preso parte agli attivi unitari regionali di Cgil, Cisl e Uil per rilanciare la sanità pubblica nel Lazio. “Durante la pandemia si è dovuto ricorrere ad assunzioni velocissime per rimpinguare gli organici ma sono tutte assunzioni a tempo determinato. Se dobbiamo immaginare una sanità che si mette a regime sul territorio e soprattutto una sanità di prossimità dobbiamo immaginare di cominciare a investire sia in stabilizzazioni che in nuovo personale”. (segue) (Rer)