Sanità: Civica (Uil), rilancio solo con investimenti e assunzioni, Pnrr può aiutare (2)

- Per il segretario della Uil del Lazio “Il Pnrr è fondamentale. A livello nazionale stanno cercando di tradurre in pratica quella che noi chiamiamo ‘medicina di prossimità’, quindi ospedali di comunità, le Rsa, le case della salute, la telemedicina. Ma per questo ci vogliono investimenti, che ci sono nel Pnrr, ma anche le assunzioni. Con il Pnrr le assunzioni a tempo indeterminato non le possiamo fare e non è accettabile che il pubblico metta le strutture e i privati mettano il personale aumentando ancora di più quel divario che abbiamo visto nella pandemia essere uno dei problemi tra sanità pubblica e privata”, ha concluso Alberto Civica. (Rer)