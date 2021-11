Imprese: Maire Tecnimont, al 30 settembre utile netto in aumento a 60,4 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 30 settembre 2021 il gruppo Maire Tecnimont registra un utile netto pari a 60,4 milioni di euro, in aumento del 72,6 per cento su base annuale a seguito dell’incremento dei volumi e dell’impatto positivo della gestione finanziaria. Stando al resoconto intermedio di gestione approvato dal consiglio di amministrazione, il risultato operativo (Ebit) è pari a 93,5 milioni di euro con un incremento del 18,1 per cento, ed esprime un miglioramento della marginalità dal 4,2 al 4,6 per cento. Gli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti si attestano a 30,6 milioni con un calo di 8,2 punti percentuali.(Com)