Etiopia: convocata per il 16 novembre riunione della Comunità dell'Africa orientale, focus sulla crisi

- I capi di Stato e di governo dei Paesi membri della Comunità dell'Africa orientale si riuniranno il prossimo 16 novembre per discutere degli ultimi sviluppi del conflitto in Etiopia, su invito del presidente ugandese Yoweri Museveni. Lo ha annunciato il ministro di stato per gli affari Esteri di Kampala, Okello Oryem, citato dai media locali. Secondo il ministro, il presidente Museveni "è in contatto con il primo ministro (etiope) Abiy (Ahmed) sulla situazione in corso in Etiopia e ha espresso preoccupazione per il rifiuto del gruppo del Tigrè (il Fronte popolare di liberazione del Tigrè, Tplf) di avviare negoziati e raggiungere un cessate il fuoco. Quindi siamo preoccupati", ha aggiunto. La decisione di Museveni di riunire i leader del blocco orientale avviene in ore di preoccupanti sviluppi nel Paese del Corno d'Africa, dove dopo la conquista delle città settentrionali di Dessiè e Kombolcha le forze tigrine si avvicinano alla capitale Addis Abeba, forti del sostegno del Fronte di liberazione oromo (Ola). (segue) (Res)