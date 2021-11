Etiopia: convocata per il 16 novembre riunione della Comunità dell'Africa orientale, focus sulla crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da settimane Dessiè, in particolare, era diventata il fulcro della nuova fase del conflitto che le Forze di difesa nazionale etiope (Endf) conducono da ormai un anno contro il Tplf: la città è l’antico capoluogo del distretto di Wollo, un fronte situato a circa 400 chilometri da Addis Abeba e 200 a sud del Tigrè lungo il quale fervono i combattimenti; il tutto mentre l’aviazione federale continua da ormai quasi due settimane a bombardare la capitale del Tigrè, Macallè. La notizia della presa di Dessiè da parte dei tigrini è stata commentata anche dal primo ministro Ahmed, il quale aveva tentato di minimizzare affermando che “le battaglie possono andare male per diversi motivi, ma alla fine il Paese vincerà la guerra”, accusando inoltre non meglio precisate “forze non etiopi” di combattere nei ranghi del Tplf e di aver trasformato l'Etiopia in una nuova Libia o in una nuova Siria. “Vogliono distruggere un Paese, non costruirlo”, ha detto Ahmed, invitando gli etiopi all'unità. (segue) (Res)