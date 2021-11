Etiopia: convocata per il 16 novembre riunione della Comunità dell'Africa orientale, focus sulla crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fatto però la vigorosa offensiva tigrina e oromo ha suscitato viva preoccupazione nella capitale, dove i diplomatici si stanno affrettando a lasciare il Paese, dopo il consiglio espresso dall'ambasciata statunitense in Etiopia. Da parte sua il primo ministro – premio Nobel per la Pace nel 2019 e considerato la grande “speranza” africana prima dello scoppio del conflitto – sta subendo pressioni per lasciare il Paese dopo aver dichiarato lo stato di emergenza nazionale di sei mesi, ufficialmente con l’obiettivo di “proteggere i civili dalle atrocità” commesse dal Tplf. Di fatto il provvedimento conferirà poteri speciali alle forze di sicurezza federali nel tentativo disperato di fronteggiare l’avanzata dei tigrini che, stando alle ultime informazioni disponibili, si trovano a circa 300 chilometri da Addis Abeba. È in questo contesto che lo stesso Ahmad ha rivolto un nuovo appello ai residenti di Addis Abeba affinché impugnino le armi per difendere la capitale dalle forze del Tigrè. (segue) (Res)