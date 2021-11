Etiopia: convocata per il 16 novembre riunione della Comunità dell'Africa orientale, focus sulla crisi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ipotesi, sempre più plausibile, di una concreta destabilizzazione del Paese - considerato un punto di stabilità per tutta la regione - preoccupa non poco la comunità internazionale. In questo contesto, gli Stati Uniti hanno indurito la loro linea nei confronti di Addis Abeba: il dipartimento di Stato ha infatti modificato il regolamento per l’export di armi, escludendo Etiopia ed Eritrea dai Paesi destinatari, e ha revocato le preferenze commerciali in vigore con l'Etiopia, come misura per contestare le violazioni dei diritti umani commesse nel quadro del conflitto. Si tratta di due misure indicative dell’isolamento internazionale cui è ormai condannata Addis Abeba per via soprattutto della sua alleanza con Asmara, e che giungono con un tempismo di certo non casuale. Ieri è stato infatti pubblicato l’atteso rapporto congiunto redatto dalla Commissione etiope per i diritti umani (Ehrc) e dall'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel quale si accusano tutte le parti coinvolte nel conflitto di aver violato i diritti umani internazionali, accuse che in alcuni casi potrebbero costituire crimini contro l'umanità. Nel rapporto vengono documentate esecuzioni extragiudiziali, torture, stupri e attacchi contro rifugiati e sfollati, e vengono raccolte prove di omicidi ed esecuzioni illegali. Il rapporto descrive inoltre nel dettaglio come un gruppo di milizie giovanili del Tigrè – noto come Samri – abbia ucciso più di 200 civili di etnia amhara a Mai Kadra nel novembre dello scorso anno, e di come nella stessa città siano stati poi commessi omicidi per vendetta contro membri di etnia tigrina. Il rapporto riferisce inoltre che nel novembre del 2020 militari eritrei hanno ucciso più di 100 civili ad Axum, nel Tigrè centrale, dove "ci sono ragionevoli motivi per ritenere che persone che non hanno preso parte diretta alle ostilità siano state uccise intenzionalmente dalle parti in conflitto". (Res)