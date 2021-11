Tunisia: ministro Esteri ad ambasciatore Ue, "avviato percorso verso democrazia vera"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri della Tunisia, Othman Jerandi, ha ricevuto ieri Marcus Cornaro, capo della missione dell'Unione Europea in Tunisia. Lo ha riferito il ministero degli Esteri in un comunicato stampa. Durante l'incontro, Jerandi ha sottolineato "l'importanza che il partner europeo adotti una visione complessiva dell'esperienza tunisina che tenga conto dei diversi contesti e fattori economici, sociali e regionali" che sta attraversando il Paese nordafricano. A questo proposito, il capo della diplomazia tunisina ha sottolineato che il suo Paese ha avviato “un percorso di riforme per instaurare una democrazia vera e sana che soddisfi le aspirazioni dei tunisini e ne garantisca la dignità". Il capo della diplomazia ha poi espresso la sua fiducia che l'Unione europea possa continuare a sostenere la Tunisia in queste “circostanze eccezionali”. Da parte sua, Cornaro ha sottolineato, secondo la nota del ministero, che le visite ed i contatti reciproci avvenuti ai massimi livelli tra funzionari tunisini ed europei dimostrano, ancora una volta, la fiducia reciproca tra le due parti e la comprensione, da parte dell’Ue, del momento particolare che sta attraversando il Paese. L'incontro ha rappresentato anche l'occasione per discutere degli sviluppi più importanti regionali e internazionali di comune interesse, in particolare per quanto concerne la situazione in Libia. (Tut)