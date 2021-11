Turchia: Erdogan, entro fine anno la nostra crescita sarà a doppia cifra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine dell’anno la Turchia potrebbe raggiungere una crescita economia a doppia cifra. Lo ha dichiarato oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un videomessaggio trasmesso oggi in occasione del vertice Turchia 2023 organizzato da “Turkuvaz Media”. "Pensiamo di raggiungere cifre di crescita a due cifre entro la fine dell'anno. Continueremo ad aumentare la nostra crescita economica sulla base della produzione, delle esportazioni, degli investimenti e dell'occupazione, senza dare credito ai profeti di sventura", ha dichiarato Erdogan. Ricordando che a livello globale continua la lotta contro la pandemia di Covid-19, Erdogan ha ammesso di sentirsi più fiducioso dopo due anni “molto dolorosi”. Secondo il presidente turco si stanno compiendo graduali passi di normalizzazione in molti settori, specialmente nella salute, trasporti, istruzione e commercio. Erdogan ha affermato che l'economia globale ha iniziato a riprendere il suo vecchio ritmo dopo la contrazione registrata nel 2020, la produzione e le esportazioni sono aumentate e si è assistito a una rapida ripresa del turismo con la ripresa della mobilità a livello globale. Secondo stime diffuse dalla Banca europea per la ricostruzione lo sviluppo (Bers), l’economia turca crescerà del 9 per cento quest'anno, sostenuta da una ripresa delle esportazioni e del turismo, ma l'approccio politico "confuso" della Banca centrale e l'elevata inflazione potrebbero ancora danneggiare la ripresa. La Bers ha anche affermato in un rapporto pubblicato oggi, che si aspetta che l'economia turca si stabilizzi vicino a una crescita potenziale del 3,5 per cento nel 2022, trainata dalle esportazioni, sottolineando tuttavia le possibili conseguenze negative legate all'aumento dei prezzi dell'energia e ai tagli prematuri dei tassi interesse.(Res)