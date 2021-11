Energia: presidente azerbaigiano Aliyev, Corridoio Sud importante per l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da gennaio al 31 ottobre di quest'anno, l'Azerbaigian ha consegnato oltre 14 miliardi di metri cubi di gas naturale attraverso questa rotta per dieci mesi: ciò dimostra che il Corridoio meridionale del gas è un progetto importante per la sicurezza energetica e per l'Europa nel suo insieme. Lo ha detto il presidente della Repubblica dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha detto nel suo discorso all'apertura dell'VIII Forum globale di Baku - "Il mondo dopo il Covid-19". “Il gas è stato consegnato a Turchia, Georgia, Italia, Grecia e Bulgaria", ha ricordato Aliyev, sottolineando che quasi la metà di questi volumi è stata utilizzata dai consumatori dell'Ue. "L'Azerbaigian è un produttore responsabile. Non siamo solo un Paese che produce ed esporta petrolio e gas", ha affermato il presidente dell'Azerbaigian. (Rum)