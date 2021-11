Balcani: esponente presidenza bosniaca Dzaferovic, crisi prospettiva Ue ha effetti destabilizzanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale crisi della prospettiva europea per i Balcani occidentali "sta già causando forti effetti destabilizzanti" nella regione. Lo ha dichiarato l'esponente musulmano della presidenza tripartita bosniaca, Sefik Dzaferovic, che si trova oggi a Baku per partecipare al Forum "Il mondo dopo il Covid". L'evento è organizzato sotto il patrocinio del presidente azerbaigiano Ilham Aliyev dal Centro internazionale Nizami Ganjavi. Dzaferovic è intervenuto stamane davanti alla platea con un discorso incentrato sulle conseguenze della pandemia e sulla situazione politica in Bosnia Erzegovina. L'esponente della presidenza bosniaca si è detto profondamente convinto del fatto che l'allargamento ai Balcani occidentali sia il modo migliore per l'Unione europea di acquisire nuova forza ed energia. "Sono altrettanto convinto che i Balcani occidentali raggiungeranno il loro pieno potenziale solo dopo l'integrazione nell'Unione europea. Sebbene i Paesi dei Balcani occidentali, compresa la Bosnia Erzegovina, mostrino una forte aspirazione verso l'Unione europea, è abbastanza chiaro che l'allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali è fermo, e nel breve periodo è difficile aspettarsi che qualcuno dei nostri Paesi diventi membro", ha osservato Dzaferovic che ha ammonito contro "gli spiriti del passato" che possono intaccare la pace e la stabilità della regione. "Invece di un percorso comune verso un futuro europeo, gli spiriti del passato stanno tornando nella regione: si fanno risuonare le armi e si minaccia di cambiare i confini. Le cose non devono essere abbellite: la pace è seriamente minacciata nei Balcani occidentali", ha detto Dzaferovic. (Seb)