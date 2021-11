Danimarca: governo porrà fine a finanziamento pubblico per esportazioni combustibili fossili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo danese ha deciso, con effetto dal primo gennaio 2022, di porre fine ai servizi di finanziamento pubblico e di promozione delle esportazioni di combustibili fossili nel settore energetico all'estero. Con la nuova politica, la Danimarca contribuisce a ridurre i flussi di cassa per i combustibili fossili e assume un ruolo guida a livello internazionale, come si legge in una nota del governo di Copenaghen. "Per promuovere la transizione verde e ridurre le emissioni globali, le nazioni del mondo devono spostare i finanziamenti dalle fonti energetiche fossili a quelle verdi. Pertanto, la Danimarca diventerà uno dei primi paesi a porre fine al finanziamento pubblico e alla promozione delle esportazioni relative ai combustibili fossili nel settore energetico all'estero, tranne in circostanze molto limitate", si legge nel comunicato. Questa decisione del governo danese, che entrerà in vigore dal gennaio 2022, significa che gli investimenti, i progetti e le attività che promuovono i combustibili fossili nel settore energetico all'estero non potranno più beneficiare del sostegno della Danimarca. (segue) (Sts)