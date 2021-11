Danimarca: governo porrà fine a finanziamento pubblico per esportazioni combustibili fossili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo fare la nostra parte per spostare i flussi finanziari internazionali lontano dai combustibili fossili. Già l'anno scorso, il governo ha deciso di porre fine ai finanziamenti all'esportazione per la produzione di energia elettrica a carbone e il carbone termico. Il governo danese ora spingerà altri esecutivi a prendere decisioni simili e a porre fine ai finanziamenti per i combustibili fossili nel settore energetico all'estero. I combustibili eolici offshore, solari e verdi sono il futuro e miriamo a ispirare altri paesi a promuovere investimenti in energia verde", ha affermato il ministro per il cClima, l'energia e i servizi pubblici Dan Jorgensen. “Con questa decisione, fermiamo anche i servizi di promozione delle esportazioni per le attività delle società danesi nel settore dell'energia fossile. Le aziende danesi stanno già offrendo solide soluzioni ecologiche in tutto il mondo, e questa è la strada che dobbiamo continuare a seguire. La Danimarca sostiene anche la dichiarazione emersa dalla Cop26 sul sostegno internazionale per promuovere la transizione verso l'energia pulita, compresa la fine dei finanziamenti per l'energia fossile all'estero", secondo il ministro degli Affari esteri danese, Jeppe Kofod. (segue) (Sts)