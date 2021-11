Brexit: disputa sulle licenze di pesca, ministro britannico Frost in visita a Parigi per dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro britannico per la Brexit, David Frost, incontrerà oggi il ministro per gli Affari europei francese Clement Beaune per risolvere la disputa sui diritti di pesca post-Brexit. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Bbc", le tensioni fra i due Paesi sono esplose il mese scorso, quando il Regno Unito e l'isola di Jersey hanno negato i permessi di pesca alle barche francesi. La settimana scorsa poi, due pescherecci britannici sono stati fermati dalle autorità francesi di cui uno è stato sequestrato nel porto di Le Havre per diversi giorni. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha poi insistito su eventuali misure punitive qualora le licenze non fossero state concesse entro il 2 novembre. Al momento, le minacce sono state sospese in attesa di ulteriori colloqui tra le due parti. Dopo l'incontro con Beaune, Frost si dirigerà a Bruxelles domani per incontrare il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic. (Rel)