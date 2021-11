India: Jammu e Kashmir, Modi festeggia Diwali con i militari lungo la linea di controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, si è recato oggi nel Territorio di Jammu e Kashmir, per celebrare con i militari la “festa delle luci”, Diwali. Il premier ha scelto il settore di Nowshera, nel distretto di Rajouri, lungo la linea di controllo, la demarcazione militare, non corrispondente al confine internazionale, che separa il Kashmir controllato dall’India da quello controllato dal Pakistan. Il capo del governo ha reso omaggio ai soldati caduti in servizio e ha ringraziato le forze armate che proteggono il Paese. Modi ha detto di essere con i militari non come primo ministro, ma come “uno di famiglia”. La visita prosegue una tradizione iniziata nel 2014: dal suo insediamento il premier ha sempre festeggiato Diwali in qualche avamposto militare. Quest’anno la visita giunge dopo una recente ondata di violenze nel Territorio. (segue) (Inn)