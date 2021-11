Vaticano: Papa su pedofilia, basta silenzio complice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basta con il silenzio complice. Questo il monito del Papa nel messaggio ai partecipanti al Convegno "Promuovere child safeguarding al tempo del Covid-19 e oltre", organizzato dalla Comunità Papa Giovanni XXIII con l'Azione cattolica italiana e il Centro sportivo italiano, in collaborazione con il Centro per la Vittimologia e la Sicurezza dell'Università di Bologna. "La tutela dei minori sia sempre più concretamente una priorità ordinaria nell'azione educativa della Chiesa – esorta il Pontefice – sia promozione di un servizio aperto, affidabile e autorevole, in contrasto fermo ad ogni forma di dominio, di sfregio dell'intimità e di silenzio complice". Quello di oggi, dice Bergoglio, è un "cammino che come Chiesa siamo chiamati a compiere tutti insieme, sollecitati dal dolore e dalla vergogna per non essere stati sempre buoni custodi proteggendo i minori che ci venivano affidati nelle nostre attività educative e sociali". "Solo così – prosegue il Papa – con un'azione sistematica di alleanza preventiva, sarà possibile sradicare la cultura di morte di cui è portatrice ogni forma di abuso, sessuale, di coscienza, di potere. Se l'abuso è un atto di tradimento della fiducia, che condanna a morte chi lo subisce e genera crepe profonde nel contesto in cui avviene, la prevenzione dev'essere un percorso permanente di promozione di una sempre rinnovata e certa affidabilità verso la vita e il futuro, su cui i minori devono poter contare". Per questo, le associazioni laicali, conclude Francesco, sono chiamate a "favorire l'espressione dei talenti di coloro che accompagniamo; rispettarne i tempi, la libertà e la dignità; contrastare con ogni mezzo le tentazioni del sedurre e dell'indurre, che solo in apparenza possono facilitare le relazioni con le giovani generazioni". (Civ)