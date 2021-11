Imprese: FederlegnoArredo, presentata survey che fotografa filiera, sostenibilità al centro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’81 per cento delle aziende utilizza legno prodotto in modo sostenibile, quota che sale all’89 per cento se si considerano le aziende del legno. Il mondo del legno-arredo sperimenta nuovi materiali, con sempre più frequenti collaborazioni con gli istituti di ricerca, e lavora integrando i principi della sostenibilità ambientale con quelli estetico-funzionali tipici del design. Per quanto riguarda la fase di progettazione, si evidenzia che circa il 50 per cento delle imprese considera fondamentale la riduzione degli imballaggi, la riciclabilità dei prodotti e l’efficienza energetica, mentre un terzo considera nella medesima fase criteri tipici dell’economia circolare quali riparabilità e riuso. Sul fronte dei processi produttivi, il 64 per cento delle imprese ha implementato interventi di efficientamento, due terzi dei quali hanno portato a una riduzione degli scarti di produzione, e più della metà delle aziende interpellate afferma di riutilizzare gli scarti interni o esterni. Il 44 per cento ha attivato, negli ultimi 3 anni, meccanismi di riduzione dei consumi idrici, incluso il riutilizzo delle acque di processo. In tema di certificazioni, il 60 per cento delle aziende possiede la Iso9001, seguite dalle certificazioni Fsc, Pefc e Iso1401. Il 60 per cento delle aziende si approvvigiona inoltre da fonti energetiche rinnovabili e il 40 per cento arriva a coprire almeno la metà del proprio fabbisogno con energia rinnovabile. Il 56 per cento delle imprese dichiara anche di scegliere i fornitori attraverso criteri di valutazione che tengono conto degli aspetti ambientali, e il 74 per cento delle aziende si approvvigiona, almeno in parte, di materie prime locali, in un’ottica di filiera corta. Uno dei punti strategici per l’implementazione di queste politiche aziendali è la formazione di figure professionali dedicate, e sul piano del capitale umano un’azienda su tre dichiara di avere un responsabile ambientale designato. Complessivamente, le aziende più grandi tendono a essere più efficienti. (Com)