Mali: forze locali aprono il fuoco contro militari tedeschi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Reparti dell'esercito del Mali hanno aperto il fuoco contro militari tedeschi dispiegati nel Paese nel quadro delle operazioni Eutm Mali e Minusma, operazioni dell'Ue e dell'Onu rispettivamente per l'addestramento delle forze maliane e la stabilizzazione dello Stato africano. Come riferisce il sito web “Augen geradeaus”, l'incidente è avvenuto a un posto di blocco dell'esercito maliano nelle immediate vicinanze della base delle Forze armate della Germania (Bundeswehr) di Gao. I militari del Mali hanno sparato contro una pattuglia della Bundeswehr che rientrava presso l'installazione, da dove le truppe tedesche hanno risposto al fuoco. Non si registrano né vittime né feriti. Il Comando per le operazioni della Bundeswehr non ha precisato quale unità sia stata coinvolta nell'incidente. Ciò potrebbe indicare che si tratti di “forze speciali”. (Geb)