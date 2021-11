Quirinale: Quagliariello (Ci), da Giorgetti nulla di eversivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Che la presidenza della Repubblica abbia assunto un ruolo nevralgico negli equilibri politico-istituzionali del nostro Paese è un dato di fatto da diversi anni: per usare la metafora di Giancarlo Giorgetti, se prima a guidare il convoglio erano i partiti, con il loro indebolimento il peso si è spostato verso il Quirinale, sempre nell’alveo di un dettato costituzionale che consente un equilibrio ‘a fisarmonica’ a seconda del quadro contingente. Non c’era nulla di eversivo prima, non c’è stato nulla di eversivo dopo, non c’è nulla di eversivo nel ritenere che la personalità forte e autorevole oggi al governo potrebbe esercitare un ruolo di indirizzo importante in una fase così delicata per il nostro Paese anche dal Colle”. Lo ha dichiarato il senatore Gaetano Quagliariello, vicepresidente nazionale di ‘Coraggio Italia’. “Per dirla con Massimo Troisi - ha proseguito -, pensavo che il ‘semipresidenzialismo de facto’ fosse uno stravolgimento costituzionale e invece era un semplice adeguarsi della Costituzione materiale al momento storico e alle esigenze dell’Italia, nei binari di quanto previsto dalla Carta fondamentale”. (ren)