Russia: giornalista olandese espulso per "violazioni amministrative" e bandito fino a gennaio 2025

- Il giornalista olandese Tom Vennik, corrispondente a Mosca del quotidiano "Volkskrant", è stato espulso dal territorio della Federazione Russa per aver commesso due "violazioni amministrative", secondo quanto riportato oggi dallo stesso quotidiano olandese. Vennik, bandito dalla Russia fino al gennaio 2025, era stato multato nel 2019 per non aver registrato il suo indirizzo di residenza presso le autorità competenti, mentre nel 2020 era stato multato per aver visitato una provincia senza chiedere il permesso alle autorità locali. Tuttavia il giornalista ha riferito di aver saputo soltanto lo scorso primo novembre che il ministero degli Esteri russo gli aveva revocato il visto e che aveva tre giorni per lasciare il Paese. I legami diplomatici tra i Paesi Bassi e la Russia si sono fatti sempre più tesi negli ultimi anni, da quanto il governo olandese ha incolpato Mosca per l'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines nel 2014 sui cieli dell'Ucraina orientale. (Rum)