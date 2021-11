Quirinale: Boccia (Pd), parlarne ora inutile, solleva dibattiti e polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parlare ora di Quirinale? È come il calcio di agosto, inutile nella sostanza e utile solo per fare dibattiti e polemiche". Lo ha detto Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali del Partito democratico durante il programma "Omnibus", su La7. “I veri nomi usciranno quando si apriranno le urne e finiranno le tattiche. A partire da quella, già in corso, del centrodestra diviso in tre destre e in disaccordo su tante cose ma fintamente d'accordo sulla candidatura di Berlusconi, pur essendo consapevoli che i numeri per eleggerlo non ci sono”, ha aggiunto. “Pur di non dividersi fino a febbraio su altri dossier, dicono di volerlo votare, salvo poi ogni tanto proporre un candidato diverso come fanno Meloni e Salvini con Draghi. Esattamente come succede nel calcio d'agosto, ognuno ne spara una diversa. Noi non partecipiamo e lavoriamo su manovra e Pnrr", ha concluso Boccia. (Rin)