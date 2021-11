Tunisia-Algeria: colloquio fra ministri Energia, focus su aumento fornitura petrolio e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro algerino dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, ha tenuto ieri colloqui tramite videoconferenza con l'omologa tunisina, Neila Nouira Gongi. Lo ha riferito il ministero dell'Energia algerina in un comunicato. I colloqui si sono concentrati sullo "stato di avanzamento e sviluppo dei progetti e dei contratti in corso e delle opportunità di cooperazione futura, nonché sull'aumento delle capacità operative e dei collegamenti elettrici tra i due Paesi, oltre a studiare la possibilità di rifornire la Tunisia di idrocarburi (petrolio greggio e gas naturale liquefatto)", si legge nel comunicato stampa. Le due parti hanno anche discusso "della possibilità di aumentare la fornitura alla Tunisia di prodotti petroliferi, gas naturale liquefatto e gas butano". In questo contesto, la ministra tunisina ha espresso il suo "desiderio di vedere un aumento dei volumi di gas esportato nel suo Paese e di studiare le possibilità, aggiornando gli studi con l'obiettivo di rifornire le città di confini tunisini, ricordando ad esempio la fornitura nel 2019 alla storica città di Sakiet Sidi Youssef dalla rete nazionale del gas, che era un primo passo verso la realizzazione del progetto di fornitura di gas naturale alle città di confine tunisine". Da parte sua, il ministro algerino ha ricordato le direttive del presidente Abdelmadjid Tebboune in merito allo sviluppo e all'intensificazione della cooperazione e allo scambio di esperienze tra i due Paesi, e ha preso atto delle possibilità di sviluppare la cooperazione e il partenariato nel settore minerario, in particolare nel trattamento dei fosfati, la produzione di fertilizzanti fosfatici, lo scambio di esperienze e formazione, oltre che in campo legislativo.(Tut)