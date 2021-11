Vietnam-Iran: ministero Esteri Hanoi, in trattativa con Teheran su sequestro petroliera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam è in trattativa con le autorità iraniane in merito al sequestro da di una petroliera vietnamita nel Mare dell’Oman. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri del Vietnam, Pham Thu Hang, nel corso di una conferenza stampa. "Il ministero degli Esteri ha avuto colloqui con l'ambasciata iraniana ad Hanoi e l'ambasciata vietnamita in Iran ha avuto colloqui con le autorità iraniane per verificare le informazioni e risolvere l'incidente, e garantire la sicurezza e il trattamento umano dei cittadini vietnamiti", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Hanoi. (segue) (Res)