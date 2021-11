Etiopia: oggi ad Addis Abeba "cerimonia di addio" per i giovani che si arruolano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Addis Abeba, Adanech Abebe, presiederà oggi insieme ad altri funzionari del governo etiope una cerimonia di addio in onore dei giovani che hanno deciso di dimettersi dai propri incarichi amministrativi per arruolarsi nell'esercito nazionale. Lo riferisce l'emittente "Fbc", nel quadro degli ultimi sviluppi del conflitto del Tigrè che vedono i combattenti del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) avanzare verso la capitale con il sostegno del Fronte di liberazione oromo (Ola). In seguito alla conquista di due città strategiche nella regione settentrionale degli Amhara, Dessiè e Kombolcha, il primo ministro Abiy Ahmed ha infatti lanciato una nuova chiamata alle armi a tutti gli etiopi abili alla guerra: dopo aver dichiarato lo stato di emergenza nazionale - come fatto anche lo scorso anno in occasione dell'avvio del conflitto -, il governo federale ha sottolineato che nell'ambito di questa misura le autorità potranno arruolare ogni etiope valido e procedere alla censura di qualsiasi organo di stampa sospettato di essere favorevole ai tigrini. La cerimonia si tiene allo stadio della capitale, Abebe Bikila. (segue) (Res)