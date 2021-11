Etiopia: oggi ad Addis Abeba "cerimonia di addio" per i giovani che si arruolano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa nuova chiamata alle armi da parte del premier è l'ultimo tentativo di organizzare una risposta all'offensiva tigrina, i cui combattenti sono veterani e ben addestrati. Dopo aver licenziato numerosi quadri dell'esercito di etnia tigrina, dall'avvio del conflitto il governo di Addis Abeba ha di fatto indebolito i ranghi delle Forze di difesa etiopi (Endf), formate ormai da moltissimi giovani male addestrati e sostenuti solo in parte da una contraerea che ha puntato sulla distruzione di obiettivi militari e di grandi centri tigrini, lasciando scoperte le truppe di terra in zone del Paese tradizionalmente in mano al loro nemico. Secondo gli analisti, inoltre, la mancata avanzata delle truppe eritree al fianco dell'alleato etiope e la loro scelta di rimanere in difesa del confine mandando avanti le milizie amhara ha ulteriormente indebolito la risposta militare etiope. Dalla loro offensiva di giugno, le forze tigrine sono riuscite a guadagnate puntualmente terreno, mettendo in serie difficoltà l'Endf e spingendo ora il premier ad arruolare altri giovani inesperti. (Res)