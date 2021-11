4 novembre: Draghi, onoriamo militari che garantiscono sicurezza e libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Onoriamo lo spirito di servizio con cui i militari garantiscono la nostra sicurezza e le nostre libertà. Lo hanno fatto in Afghanistan e in molte altre parti del mondo, con professionalità, dedizione e capacità di dialogo. E in Italia, nella campagna vaccinale contro il Covid-19". Queste le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi per il 4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. "Ringrazio tutte le donne e gli uomini impegnati nel nostro Paese e all’estero. Vi siamo e vi sentiamo vicini. Oggi, come in passato, abbiamo bisogno del vostro coraggio e della vostra umanità”, conclude il premier. (Rin)