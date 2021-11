Green pass: il direttore di Today e MilanoToday Alessandro Rovellini minacciato su Telegram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Rovellini, direttore responsabile di 12 testate Citynews tra cui MilanoToday e Today, è stato oggetto di minacce esplicite e violente da parte di alcuni "no green pass" su una chat Telegram. Lo comunica in una nota l'ufficio stampa di Citynews. "Non è ammissibile che il giornalismo sia continuamente nel mirino di facinorosi che inneggiano esplicitamente alla violenza nei confronti degli operatori dell'informazione che fanno il loro lavoro anche seguendo tutte le manifestazioni 'no green pass' e dandone regolarmente conto nelle cronache. D'altra parte, durante queste manifestazioni, lo slogan più ossessivamente ripetuto è 'giornalista terrorista' - spiega nella nota il comitato di redazione - Le redazioni di Citynews non si lasceranno intimidire da questo genere di minacce che, tra l'altro, rappresentano il parametro principale per cui l'Italia è al 41° posto nella classifica sulla libertà di stampa proposta ogni anno da Reporters sans frontières". "Il comitato di redazione di Citynews esprime la sua totale solidarietà al direttore Alessandro Rovellini e a tutti gli altri giornalisti e cameraman minacciati, insultati, ostacolati nel loro lavoro in piazza e bersagliati nelle chat e sui social network" conclude la nota. (Com)