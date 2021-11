India: Congresso, Sonia Gandhi accetta le dimissioni di Amarinder Singh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sonia Gandhi, presidente del Congresso nazionale indiano (Inc), ha accettato le dimissioni di Amarinder Singh, ex capo del governo dello Stato del Punjab. Lo ha reso noto il segretario generale per l’organizzazione, K. C. Venugopal. L’annuncio, con uno scarno tweet, ha fatto seguito alla lettera di dimissioni di sette pagine pubblicata da Singh, che nel frattempo ha già annunciato una nuova formazione politica. Nella lettera Singh ha ripercorso tutta la sua lunga storia nel Congresso e rivendicato una “buona, pulita e trasparente amministrazione” nel Punjab, accusando i vertici del partito di “una cospirazione di mezzanotte” nei suoi confronti. Il partito di Singh si chiamerà Congresso del popolo del Punjab e sarà lanciato ufficialmente dopo la registrazione da parte della Commissione elettorale; si presenterà alle elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa statale, in programma a febbraio-marzo del 2022. (segue) (Inn)