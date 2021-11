India: Congresso, Sonia Gandhi accetta le dimissioni di Amarinder Singh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Capitano Singh, come è noto per la sua carriera militare, precedente quella politica, ha 79 anni e ha militato nel Congresso per più di 40 anni, dal 1980. È stato presidente della divisione statale del partito, deputato nella Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale, membro dell’assemblea legislativa del Punjab e poi capo del governo dello Stato dal 2002 al 2007 e dal 2017 al 19 settembre, quando si è dimesso. Amarinder Singh ha lasciato il posto in seguito a contrasti col presidente del Congresso nel Punjab, Navjot Singh Sidhu. Il 20 settembre, Charanjit Singh Channi ha giurato come capo del governo statale prendendo il posto del Capitano. (segue) (Inn)