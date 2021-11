Germania: Covid, 165 vittime e nuovo record di casi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Germania sono state registrate 165 vittime da Covid-19, su un totale di quasi 34 mila nuovi casi riscontrati. Lo ha reso noto l’istituto Robert Koch, specificando come il numero di nuovi contagi sia un record per il Paese, superiore a quello del 18 dicembre scorso. I casi risalenti all’ultimo giorno sono per l’esattezza 33.949, e non è chiaro se a contribuire all’incremento dei contagi possano essere state le festività per il giorno dei Santi. Il numero di decessi è intanto cresciuto notevolmente su base settimanale, dalle 126 morti associate al Covid di sette giorni fa. Il totale delle vittime della pandemia in Germania si attesta al momento a 96.192. (Geb)