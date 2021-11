Lituania-Cina: viceministro Esteri, Europa riconsideri rapporto con Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica della Cina nei confronti della Lituania dovrebbe essere un “campanello d’allarme” per l’Europa, che deve ridefinire il proprio rapporto con Pechino se vuole “mantenere la propria credibilità nel mondo”. Lo ha detto il viceministro degli Esteri di Vilnius, Arnoldas Pranckevicius, ricordando le recenti tensioni diplomatiche e commerciali intercorse tra lo Stato baltico e la Repubblica Popolare. Per il viceministro, la Cina ha tentato di dividere l’Europa in molti modi ed è per questo che la Lituania ha deciso di ritirarsi dall’accordo "17+1", un’iniziativa promossa dal ministero degli Esteri di Pechino per rafforzare le relazioni commerciali con gli Stati europei. "La Cina sta cercando di rendere la Lituania un esempio negativo” ed è importante sapere come Europa e Stati Uniti articoleranno la loro risposta, ha detto Pranckevicius, invitando l'Occidente a supportare la democrazia e a difendere i propri interessi. (Res)