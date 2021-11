Sardegna: Lega e Udc via dalla commissioni consiliari fino all'elezione dei nuovi presidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri regionali sardi di Lega e Udc non prenderanno più parte alle sedute delle commissioni consiliari fino a che non saranno eletti i nuovi presidenti e non sarà rinnovato l'ufficio di presidenza del Consiglio Regionale. Lo hanno annunciato i capogruppo Dario Giagoni (Lega) e Franco Stara (Udc) durante la seduta della quinta commissione (Attività produttive). I consiglieri di Lega e Udc saranno comunque presenti oggi alle riunioni della commissione Trasporti convocata per il parere sul nuovo bando di continuità aerea per coprire i voli agevolati tra sette mesi e per almeno due anni, e della commissione Cultura sulla rete scolastica, vista l'importanza delle tematiche. La richiesta di Giagoni e Stara è di arrivare alle prossime sedute con le commissioni pronte ad eleggere i nuovi presidenti, anche in vista dell'imminente esame della Finanziaria. I due esponenti della maggioranza hanno ricordato che a metà legislatura è previsto il rinnovo degli Uffici di presidenza e che il termine è scaduto lo scorso 4 ottobre. (Rsc)