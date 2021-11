Governo: Di Maio, nella Lega due posizioni diverse ma quella sovranista è perdente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Lega ci sono due posizioni differenti: una che guarda all’Europa e una che guarda al sovranismo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “24 Mattino”. “Ora si vede come sia perdente l’idea del sovranismo: la pandemia di Covid ha dimostrato che nessuno può farcela da solo, che serve il multilateralismo. Non a caso i partiti di estrema destra stanno perdendo in tutta Europa”, ha detto Di Maio che è tornato sul suo rapporto con il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. “La pizza con Giorgetti è un appuntamento mensile. Ci sono cose su cui non siamo d’accordo, altre sì e la pizza ci mette d’accordo. Ci vediamo una volta al mese per fare il punto politico del governo e affrontare le questioni cruciale. Con Giancarlo c’è stato un feeling anche quando era all’opposizione e lavoriamo per il bene del Paese”, ha detto il ministro. (Res)