M5s: Di Maio, rapporto con Conte buono, retroscena fanno male al Movimento

- I retroscena sulle lotte di potere in seno al Movimento 5 stelle fanno male a questa forza politica. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “24 Mattino”. Se io avessi avuto l’intenzione di sostituire Giuseppe Conte non mi sarei dimesso da capo politico del Movimento. Sostengo pienamente questo nuovo corso. I retroscena lasciano il tempo che trovano. Sono veline che fanno male non a me, ma alla forza che rappresentiamo. Dobbiamo andare avanti uniti”, ha detto Di Maio. “Giuseppe Conte ha ancora tante cose da portare avanti nel suo mandato. Il rapporto con lui è assolutamente buono, l’ho invitato alla presentazione del libro ma era a Manfredonia per la campagna elettorale delle comunali”, ha aggiunto il ministro. (Res)