Imprese: Snam, utile netto in crescita di oltre il 7 per cento nei primi nove mesi 2021

- Il Consiglio di amministrazione di Snam, riunitosi ieri sotto la presidenza di Nicola Bedin, ha approvato i risultati consolidati dei primi nove mesi del 2021 (non sottoposti a revisione contabile). L'utile netto del gruppo - si legge in una nota - si attesta a 938 milioni di euro (+7,4 per cento), per effetto della positiva performance operativa, del contributo delle società partecipate e della continua ottimizzazione della gestione finanziaria, con un costo del debito medio inferiore all’1 per cento. I ricavi totali ammontano a 2.334 milioni di euro (+14,9 per cento rispetto ai primi nove mesi 2020), per l’aumento degli investimenti nel core business regolato. Il Margine operativo lordo (Ebitda) è di 1.716 milioni di euro (+2,8 per cento), per effetto dello sviluppo del core business regolato. Gli investimenti tecnici ammontano a 866 milioni di euro (+13,6 per cento di cui +11,8 per cento relativi al core business), l'indebitamento finanziario netto a 13.806 milioni di euro (12.892 milioni di euro al 31 dicembre 2020, +7,1 per cento) per l’acquisizione della partecipazione in De Nora, per la crescita del piano investimenti, del capitale circolante legato allo sviluppo del business dell’efficienza energetica e per un effetto stagionale dovuto all’attività di bilanciamento. Il Consiglio ha altresì deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo 2021 pari a 0,1048 euro per azione, con pagamento a partire dal 26 gennaio 2022.(Rin)