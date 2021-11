Legge bilancio: Di Maio, credo che ci saranno interventi migliorativi in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dibattito parlamentare ci saranno degli interventi migliorativi alla legge di bilancio. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “24 Mattino”. “Ricordiamo che la legge di bilancio prevede quasi 10 miliardi di euro di riduzione delle tasse, il rifinanziamento del Superbonus al 110 per cento e 2,5 miliardi all’anno per l’export. Adesso in modo strutturale finanziamento le imprese, soprattutto piccole e medie, che vogliono portare il Made in Italy all’estero. Questo significa creare più lavoro in Italia”, ha detto Di Maio. (Res)