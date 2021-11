Export: Di Maio, problemi a catene di approvvigionamento fonte di preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema globale alle catene di approvvigionamento è fonte di preoccupazione per le associazioni di categoria e ne stiamo discutendo con tutti, a partire da Confindustria. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “24 Mattino”. “Il nostro dovere come governo è mettere in grado le nostre imprese, soprattutto nella fase di trasformazione, di non scaricare i prezzi sul prodotto finito e quindi non aumentare il prezzo al dettaglio”, ha detto Di Maio, secondo cui, tuttavia, il vero tema è a monte: “La dinamica delle materie prime e i costi dell’energie. Le stiamo affrontando sia a livello europeo, sia nell’Omc che si riunirà a fine novembre per discutere di questo tema. Anche al G20 abbiamo lavorato per calmierare i prezzi e migliorare gli accessi alle materie prime”, ha aggiunto il ministro. “Siamo nell’anno in cui abbiamo esportato di più nella nostra storia. Ai nostri imprenditori va un grazie per quello che stanno facendo”, ha concluso Di Maio. (Res)