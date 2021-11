Libia: deputato Al Orfi, prossima sessione parlamento dedicata a condizioni candidature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sessione parlamentare prevista per l’8 novembre prossimo a Tobruk in Libia, si concentrerà sulle condizioni per la candidatura alle elezioni presidenziali, soprattutto dopo la recente confusione della Commissione elettorale al riguardo. Lo ha affermato il deputato Abdelmonem Al Orfi all'emittente televisiva "218", aggiungendo che oltre alle condizioni per la candidatura alle elezioni presidenziali, la prossima sessione discuterà una serie di leggi, compresa la legislazione per i proprietari di portafogli di investimento e la conservazione dei loro diritti. L'Alta Commissione elettorale nazionale ha ritirato lo scorso 3 novembre la pubblicazione delle condizioni per candidarsi alla carica di presidente del Paese, dai propri siti ufficiali, mentre un membro della Commissione, Abdel Hakim Al Shaab, ha confermato a "218" che le condizioni sono state pubblicate per errore. (Lit)